L'intégration houleuse de Chérie 25 dans le groupe CMA CGM

La Lettre suit au jour le jour la percée dans les médias de Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM. Disposant d'importants moyens financiers grâce aux superprofits accumulés depuis la crise du Covid-19, l'armateur marseillais cherche à asseoir son influence grâce à la presse. Après avoir racheté en 2022 La Provence, obtenue de haute lutte face à Xavier Niel, le milliardaire s'est offert en 2023 un quotidien national, La Tribune, puis a lancé La Tribune dimanche, en réaction au rachat du Journal du dimanche par Vincent Bolloré. En 2024, Rodolphe Saadé a basculé dans une autre dimension, en acquérant BFM TV et RMC à Patrick Drahi pour 1,55 milliard d'euros. Son groupe de presse CMA Média, dont le comité stratégique est présidé par Nicolas de Tavernost, détient également des participations dans Brut et reste en embuscade pour le rachat de M6, après avoir acquis 10 % du capital de la chaîne. [...]
L'Altice Campus, où les salariés de l'ex-Chérie 25 vont rejoindre les équipes de BFM TV et de RMC.
À la veille de l'installation des trente salariés issus de Chérie 25 dans les locaux de RMC-BFM, les incertitudes planent sur la pérennité de leurs postes. En menaçant CMA Média d'un recours en justice, ils ont toutefois obtenu des garanties. [...]
Lecture 2 minutes Catherine Boullay
