L'intégration houleuse de Chérie 25 dans le groupe CMA CGM

Tandis que la nouvelle directrice générale de CMA Média a reçu pour mission de faire le ménage dans l'organigramme, le patron de RMC-BFM planche sur des mesures d'économie. L'une d'elles, la réduction de la voilure de certaines antennes en province, ne convainc pas Rodolphe Saadé.
Rodolphe Saadé a placé RMC-BFM TV directement sous la coupe de son puissant directeur financier, Ramon Fernandez. Le circuit court sera l'occasion pour l'ex-argentier d'Orange de procéder à quelques réductions de coûts au sommet des organigrammes.
Le propriétaire de RMC BFM échange régulièrement avec Alain Weill, le président de L'Express, en le sollicitant amicalement sur les recrutements, les acquisitions et la stratégie de ses médias. Des avis d'autant plus influents que Rodolphe Saadé est déçu par son actuelle équipe dirigeante.
Le patron de CMA CGM s'est récemment invité dans les studios de BFM TV, chaîne dont il est propriétaire, pour dévoiler, dans un simulacre d'interview, la nouvelle “raison d'être” de l'armateur.