CNews recycle le documentaire de Jacques Cardoze contre France télévisions

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Les défis de Delphine Ernotte-Cunci pour son troisième mandat

Reconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
Vue du logo CNews.
Vue du logo CNews. © Alexis Jumeau/Abaca/Reuters
Jamais diffusés, plusieurs extraits du reportage de l'ex-journaliste de France TV passé dans le groupe de Vincent Bolloré vont finalement être portés à l'antenne de CNews. Jacques Cardoze n'est pas partie prenante du projet. Ses interviews vont nourrir une enquête de l'ex-chroniqueur de TPMP Guillaume Genton. [...]
Lecture 3 minutes Catherine Boullay
