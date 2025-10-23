France télévisions : un rapport tire la sonnette l'alarme sur la situation de la direction de l'info

Jamais diffusés, plusieurs extraits du reportage de l'ex-journaliste de France TV passé dans le groupe de Vincent Bolloré vont finalement être portés à l'antenne de CNews. Jacques Cardoze n'est pas partie prenante du projet. Ses interviews vont nourrir une enquête de l'ex-chroniqueur de TPMP Guillaume Genton.
Depuis que Philippe Levasseur a quitté la direction de Troisième Œil, la société qui produit "C à vous", Justine Planchon, présidente de Mediawan Prod, gère l'intérim. Elle cherche pour l'émission, diffusée sur le service public, une sorte de directeur éditorial qui soit, entre autres, capable de gérer les polémiques.
Le syndicaliste Jean-Jacques Cordival a déposé une plainte visant le processus de nomination de Delphine Ernotte-Cunci pour son troisième mandat. Il livre un réquisitoire contre le bilan de la dirigeante et dénonce des irrégularités dans la procédure menée par l'Arcom.
Alerte publiée le 05/09/25 à 11 h 05 - Cyril Graziani, chef du service politique de France télévisions depuis 2021, quitte son poste pour rejoindre France TV studio afin de suivre la prochaine campagne présidentielle.
Dans un courrier adressé aux producteurs, le directeur des programmes et des antennes du groupe audiovisuel public les prévient qu'il paiera moins cher leurs émissions de flux. Lors de son audition devant l'Arcom, en mai, Delphine Ernotte-Cunci s'était engagée à renouer rapidement avec l'équilibre budgétaire.