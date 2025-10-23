Votre compte a bien été créé.
France télévisions : un rapport tire la sonnette l'alarme sur la situation de la direction de l'info

Reconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
Delphine Ernotte-Cunci, PDG de France télévisions, présente en conférence de presse la grille de rentrée et la nouvelle saison du groupe audiovisuel public, à Paris, le 8 juillet 2025. © Dimitar Dilkoff/AFP
Mandaté en février pour "risque grave" par le Comité social et économique de France télévisions, le cabinet Cedaet dresse un bilan très inquiétant de l'organisation du travail au sein de la rédaction du groupe. Signe d'une ambiance délétère, ses experts ont été confrontés à de multiples obstacles pour réaliser leur audit social. [...]
Lecture 3 minutes Catherine Boullay
