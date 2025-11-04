La lecture positive du rapport de la Cour des comptes par Delphine Ernotte-Cunci
Les défis de Delphine Ernotte-Cunci pour son troisième mandatReconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 17j et 14h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 21/11/2025