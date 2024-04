L'Express perd une rédactrice en chef

Faute de participants, L'Express annule sa conférence à l'hôtel d'Alain Weill

Les six jours de "masterclass exclusive", d'"inédits et privilégiés" promis par le magazine au sein du Lily of the Valley, perché sur les hauteurs de La Croix-Valmer (Var) du 19 au 25 novembre, n'auront pas lieu.