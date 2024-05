Achat de trafic, référencement : Challenges se démène pour enrayer sa perte d'audience numérique

Claude Perdriel et Bernard Arnault réinjectent 7 millions d'euros dans l'hebdomadaire Challenges

Le vétéran de la presse Claude Perdriel et le patron de LVMH Bernard Arnault vont, une fois de plus, renflouer les Éditions Croque Futur, la société éditrice de Challenges et de Sciences et Avenir. Malgré ses difficultés, le magazine économique multiplie les projets.