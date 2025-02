Le bras de fer s'intensifie entre Google et les magazines français

Google : deux favoris pour diriger l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient

Alerte publiée le 16/12/24 à 14 h 10 - Debbie Weinstein et Sébastien Missoffe, à la tête respectivement de Google Royaume-Uni et Irlande et de Google France, font la course en tête pour succéder à Matt Brittin, chargé de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient.