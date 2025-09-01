CMA CGM nomme un numéro deux à La Provence
Retrouvez cet article dans :
Rodolphe Saadé façonne son nouvel empire médiatiqueLa Lettre suit au jour le jour la percée dans les médias de Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM. Disposant d'importants moyens financiers grâce aux superprofits accumulés depuis la crise du Covid-19, l'armateur marseillais cherche à asseoir son influence grâce à la presse. Après avoir racheté en 2022 La Provence, obtenue de haute lutte face à Xavier Niel, le milliardaire s'est offert en 2023 un quotidien national, La Tribune, puis a lancé La Tribune dimanche, en réaction au rachat du Journal du dimanche par Vincent Bolloré. En 2024, Rodolphe Saadé a basculé dans une autre dimension, en acquérant BFM TV et RMC à Patrick Drahi pour 1,55 milliard d'euros. Son groupe de presse CMA Média, dont le comité stratégique est présidé par Nicolas de Tavernost, détient également des participations dans Brut et reste en embuscade pour le rachat de M6, après avoir acquis 10 % du capital de la chaîne. [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 16j et 7h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025
Créez des veilles depuis cet article
-
Anthony Maarek personnalité
-
CMA CGM organisation
-
CMA Média organisation
-
Google organisation
-
Groupe La Dépêche du Midi organisation
-
Groupe Sud Ouest organisation
-
Jean-Christophe Tortora personnalité
-
Jean-Louis Pelé personnalité
-
Mistral AI organisation
-
NJJ organisation
-
Rodolphe Saadé personnalité
-
Xavier Niel personnalité
-
BCG X
-
Filpac-CGT
-
Kyutai
-
La Provence
-
Lemoine
-
Méditerranée Offset Presse
-
Michael Bourguignon
-
Nicolas Sterckx
-
Olivier Biscaye
-
Simon Perrot