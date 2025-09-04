00 jours
Droits voisins : les quotidiens français préparent leur charge contre Meta

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins en octobre 2019, les éditeurs de presse se sont engagés, en ordre dispersé, dans un bras de fer au long cours avec Google. Des quotidiens et l'Agence France-Presse ont déjà signé des accords avec le moteur de recherche afin d'être rémunérés pour l'indexation de leurs contenus. Mais la bataille se poursuit pour les magazines, la presse spécialisée et les médias en ligne afin d'obtenir l'application de la loi. Le front s'étend aux plateformes comme Facebook, Snapchat, Twitter et LinkedIn, qui doivent aussi s'asseoir à la table des négociations. [...]
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, au Sénat américain, à Washington DC, le 31 janvier 2024.
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, au Sénat américain, à Washington DC, le 31 janvier 2024. © Roberto Schmidt/AFP
L'Alliance de la presse d'information générale, qui représente près de 300 titres, réfléchit à assigner le groupe de Mark Zuckerberg devant l'Autorité de la concurrence, faute d'avoir trouvé un accord sur la renégociation des droits voisins. [...]
Lecture 3 minutes Antoine Cariou

Presse écrite
