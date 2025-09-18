La rédaction de Marianne exprime sa défiance à l'égard d'Ève Szeftel

La chute des ventes de Marianne s'accentue
L'hebdomadaire détenu par Daniel Kretinsky traverse une zone de fortes turbulences en kiosque et sur le numérique, dans un contexte éditorial mouvementé.
Le groupe CMI France discute avec l'allemand Bauer Media au sujet de la vente de Télé 7 jours, alors que les négociations concernant Ici Paris et France Dimanche suivent leurs cours. Une cession de ces titres pourrait avoir d'importantes conséquences sociales.
La Société des rédacteurs de Marianne a reçu plusieurs remontées internes s'alarmant d'un virage dans le traitement du conflit israélo-palestinien. Une réunion était prévue ce mercredi avec la directrice de la rédaction, Ève Szeftel, avant d'être subitement annulée.
Faisant valoir la clause de conscience, dix-huit journalistes de l'hebdomadaire ont annoncé en interne leur départ, alors qu'un nouveau projet éditorial est en construction sous la responsabilité de Frédéric Taddeï, d'Ève Szeftel et de CMI France.
Alerte publiée le 08/01/25 à 13 h 12 - Le patron de CMI France réorganise le magazine en annonçant l'arrivée d'Ève Szeftel au poste de directrice de la rédaction. La journaliste, qui doit incarner une nouvelle ligne éditoriale, a été débauchée de Libération, dont Denis Olivennes préside la holding.