La rédaction de Marianne exprime sa défiance à l'égard d'Ève Szeftel

Ève Szeftel, au siège du journal Marianne, à Paris, le 5 février 2025.
Ève Szeftel, au siège du journal Marianne, à Paris, le 5 février 2025. © Joël Saget/AFP
Dans un scrutin ayant réuni 55 votants, les journalistes de l'hebdo fondé par Jean-François Kahn ont été 37 à marquer leur opposition à la ligne de leur nouvelle directrice de la rédaction. La couverture de Gaza constitue le principal point de rupture. [...]
Lecture 3 minutes Antoine Cariou

