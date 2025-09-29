Votre compte a bien été créé.
Droits voisins : la cour d'appel conforte Le Monde et Le Figaro dans son bras de fer contre X

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins en octobre 2019, les éditeurs de presse se sont engagés, en ordre dispersé, dans un bras de fer au long cours avec Google. Des quotidiens et l'Agence France-Presse ont déjà signé des accords avec le moteur de recherche afin d'être rémunérés pour l'indexation de leurs contenus. Mais la bataille se poursuit pour les magazines, la presse spécialisée et les médias en ligne afin d'obtenir l'application de la loi. Le front s'étend aux plateformes comme Facebook, Snapchat, Twitter et LinkedIn, qui doivent aussi s'asseoir à la table des négociations. [...]
La justice somme la plateforme d'Elon Musk de communiquer au Groupe Le Monde et au Figaro les revenus qu'elle a tirés de leurs contenus depuis l'instauration des droits voisins en France, en 2019. [...]
