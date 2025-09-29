Droits voisins : la cour d'appel conforte Le Monde et Le Figaro dans son bras de fer contre X

Le président du directoire du Groupe Le Monde, Louis Dreyfus, a enregistré un résultat opérationnel de 2 millions d'euros au premier trimestre, poussé par la croissance numérique de son journal de référence. Si une importante chute des investissements publicitaires a été observée en avril, la régie du groupe a retrouvé son rythme au mois de mai.
Menée par le PDG du Groupe Les Échos-Le Parisien, Pierre Louette, une délégation de l'Alliance de la presse d'information générale s'est rendue mi-mars à Bruxelles. Le lobby y a réclamé une meilleure exécution de la directive sur les droits voisins et son extension dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle.
Alors que les revenus de son édition numérique dépasseront cette année ceux de son édition papier, Le Figaro va passer en mode "web first". Le directeur des rédactions, Alexis Brézet, va bouleverser l'organisation du journal pour accélérer dans la course aux abonnés numériques.
En plus d'avoir voté la suspension des publications du compte de Libération sur X, les journalistes ont également approuvé la mise en sourdine ou le retrait de leurs propres comptes sur la plateforme.