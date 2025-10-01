La mini-condamnation de Paris Match pour une "paparazzade" de la famille royale

Paris Match quitte les locaux du groupe Bolloré
Après quatre années passées au 2, rue des Cévennes (Paris 15) avec les autres médias du groupe Bolloré, Europe 1 et CNews, Paris Match aura bientôt sa propre adresse.
Alerte publiée le 08/10/24 à 12 h 03 - Quatre recrutements lancés par Jérôme Béglé et validés par LVMH, le nouvel actionnaire de l'hebdo depuis une semaine, ont été annoncés en interne. Venu de Gala, Alexandre Maras, aura pour mission de relancer Paris Match sur le numérique.
Pour organiser la prise en main de Paris Match au 1er octobre, le groupe LVMH s'appuie en toute discrétion sur la consultante Anne-Violette Revel de Lambert. Cette ex-directrice générale adjointe de Lagardère News, l'entité qui coiffe notamment le Journal du Dimanche et Paris Match, est missionnée sur les questions juridiques et les futurs recrutements.
Alors que l'Autorité de la concurrence a donné son feu vert à LVMH pour le rachat de Paris Match le 6 août, Antoine Arnault planche déjà sur des synergies avec le groupe de luxe. Tandis que Jérôme Béglé, propulsé par Vincent Bolloré à la tête du magazine l'an dernier, prépare la transition vers les projets audiovisuels et numériques du titre.