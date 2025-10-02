L'APIG et le SEPM obtiennent le retrait des contenus de presse pillés par l'IA sur Common Crawl
Droits voisins : les coulisses d'une guerre d'usure entre la presse et les GafamDepuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins en octobre 2019, les éditeurs de presse se sont engagés, en ordre dispersé, dans un bras de fer au long cours avec Google. Des quotidiens et l'Agence France-Presse ont déjà signé des accords avec le moteur de recherche afin d'être rémunérés pour l'indexation de leurs contenus. Mais la bataille se poursuit pour les magazines, la presse spécialisée et les médias en ligne afin d'obtenir l'application de la loi. Le front s'étend aux plateformes comme Facebook, Snapchat, Twitter et LinkedIn, qui doivent aussi s'asseoir à la table des négociations. [...]
Créez des veilles depuis cet article
-
Agence France-Presse organisation
-
Alliance de la presse d'information générale organisation
-
Google organisation
-
Groupe Les Échos-Le Parisien organisation
-
Mistral AI organisation
-
OpenAI organisation
-
Pierre Louette personnalité
-
Syndicat des éditeurs de la presse magazine organisation
-
Anthropic
-
Common Crawl
-
François Claverie
-
Perplexity
-
Rich Skrenta