Le plan de Rolf Heinz pour faire la bascule numérique de L'Équipe en 2026

La rédaction du mensuel économique détenu par Vincent Bolloré a sanctionné ce jeudi la directrice des rédactions économiques de Prisma, Élodie Mandel, par le vote d'une motion de défiance.
Le quotidien sportif cherche à renouer le dialogue avec Luís Campos, conseiller sportif du PSG, pour avoir accès aux joueurs. La tentative impulsée par Rolf Heinz n'a pas été couronnée de succès et entre en collision avec le développement des pages d'investigation ces dernières années.
Alerte publiée le 26/11/24 à 18 h 45 - Lors d'un CSE consacré au quotidien détenu par Bernard Arnault, Pierre Louette, le PDG du Groupe Les Échos-Le Parisien, et sa DG, Sophie Gourmelen, ont annoncé des pertes de 34 millions d'euros pour 2024.
Remercié par Amaury à la mi-septembre, le directeur du pôle TV du quotidien sportif s'est vu reprocher d'avoir omis de signaler à son employeur la profession de sa femme, en charge de la com' de la Ligue nationale de basket.