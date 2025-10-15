Vanity Fair, Vogue, GQ : Condé Nast licencie en France

AFP : les syndicats contre le plan Fries
Réunis en comité social et économique (CSE) ce mardi 7 octobre, les syndicats de l'Agence France-Presse ont refusé de voter le plan d'incitation au départ à la retraite soumis par la direction.
Réunis en comité social et économique (CSE) ce mardi 7 octobre, les syndicats de l'Agence France-Presse ont refusé de voter le plan d'incitation au départ à la retraite soumis par la direction.
Confronté à un déficit de trésorerie, le journal bordelais souffre, malgré la relative bonne santé de sa maison mère. Il a obtenu un prêt, dans un contexte perturbé à la fois pour la gouvernance du groupe et pour son actionnariat familial divisé.
Alerte publiée le 23/04/25 à 14 h 26 - Les cadres de l'hebdomadaire détenu par François Pinault ont annoncé ce mercredi 23 avril à leurs salariés qu'un plan de sauvegarde de l'emploi visant 58 postes sur un effectif de 200 salariés allait être engagé.
L'appel d'offres lancé par Air France pour la nouvelle formule d'Air France Madame et d'Air France Magazine est sur le point d'être attribué. Opposé à Condé Nast, Reworld Media s'est allié à Michelin, qui compte à son comex l'ancienne directrice de publication des revues de la compagnie aérienne, Adeline Challon-Kemoun.
Arrivé fin 2019 à la tête des Publications Condé Nast - Vogue, Vanity Fair, GQ - Javier Pascual Del Olmo doit relancer un groupe déjà affaibli avant la crise du Covid-19. Confronté à la chute du marché publicitaire, le dirigeant espagnol, qui a remanié son top management, mise sur le digital.