"Canard enchaîné" : le parquet fait appel de la relaxe des ex-dirigeants, soupçonnés d'avoir abrité un emploi fictif

Le CSE du Canard Enchaîné enquête sur la signature des pigistes
Les élus du Canard Enchaîné se mobilisent afin de permettre à leurs collaborateurs extérieurs d'adosser leurs signatures aux articles qu'ils produisent pour l'hebdomadaire.
L'Association des actionnaires minoritaires du Canard enchaîné a profité de l'assemblée générale du journal pour contester la distribution de son capital, dont sont exclus les proches du syndicat SNJ-CGT, défenseurs du journaliste Christophe Nobili.
Le président de la société éditrice de l'hebdomadaire, Erik Emptaz, a saisi le tribunal administratif de Paris, son ultime voie de recours pour licencier Christophe Nobili, le journaliste à l'origine des révélations sur l'affaire de l'emploi présumé fictif au sein du Canard enchaîné.
Saisie par la direction de l'hebdomadaire satirique pour entériner le licenciement du journaliste et délégué syndical SNJ-CGT Christophe Nobili, la ministre Catherine Vautrin a prononcé un rejet implicite. Le Canard enchaîné peut encore se tourner vers le tribunal administratif pour faire appel de la décision de l'inspection du travail.