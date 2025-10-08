Polytechnique s'extirpe d'un partenariat avec un institut rattaché à Pékin

La commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique entamera au mois de mai une série d'auditions sur la politique du gouvernement en matière de cloud. La ministre déléguée au numérique, Clara Chappaz, et la directrice générale de l'X, Laura Chaubard, seront prochainement convoquées.
Le colonel Cyrille Caron a été choisi pour devenir le prochain chef de corps de l'École Polytechnique. Outre l'encadrement des promotions, il sera chargé de sensibiliser les polytechniciens aux risques d'espionnage et d'ingérences étrangères.
Ciblée par des critiques sur son projet de migration des messageries et outils collaboratifs de Polytechnique vers l'offre Microsoft 365, la directrice générale reste droite dans ses bottes. Au cours d'une réunion à huis clos, mardi, Laura Chaubard a indiqué maintenir sa décision et son calendrier.
Le groupe des élus macronistes au Sénat va lancer une mission d'information sur l'ingérence des centres étrangers au sein du monde universitaire. Dans le viseur : les réseaux chinois des Instituts Confucius implantés dans 17 villes françaises et le turc Yunus Emre Institute.