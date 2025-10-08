Votre compte a bien été créé.
Polytechnique s'extirpe d'un partenariat avec un institut rattaché à Pékin

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
Vue de l'entrée de l'École polytechnique, dans le 5e arrondissement de Paris.
Vue de l'entrée de l'École polytechnique, dans le 5e arrondissement de Paris. © Leyla Vidal/Belpress/MaxPPP
La prestigieuse école d'ingénieurs, qui héberge des laboratoires de recherche sensibles, a décidé de sortir unilatéralement d'un programme de partenariat noué entre l'Institut polytechnique de Paris et le China Scholarship Council (CSC). L'organisme gouvernemental chinois est dans le viseur des services de renseignement français. [...]
Lecture 3 minutes Elsa Trujillo
