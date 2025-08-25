Votre compte a bien été créé.
Macron convoque un conseil de défense sur la guerre informationnelle

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
Le président Emmanuel Macron avec, en arrière-plan, les ministres Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu.
Un conseil de défense a été programmé le 10 septembre pour faire le point sur la stratégie française en matière de lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation venues de l'étranger. [...]
Lecture 3 minutes Elsa Trujillo

Élysée-Matignon, Exécutif
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]

