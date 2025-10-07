Votre compte a bien été créé.
La mission sur les sanctions administratives suspendue à la valse des premiers ministres

Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Matignon.
Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Matignon. © Stéphane Mahé/Pool/AFP
Depuis un an, une mission lancée par Matignon évalue l'opportunité d'étendre les pouvoirs de sanction administrative des acteurs publics. Parmi les autorités indépendantes, la HATVP est la plus demandeuse, afin de rendre plus effectifs ses contrôles. [...]
Lecture 3 minutes Davide Basso

