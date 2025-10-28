Cabinets de conseil : la direction de la haute fonction publique peine à freiner ses dépenses

Matignon : le SIG va devoir se serrer la ceinture
Victime de la volonté de Sébastien Lecornu de se montrer plus sobre dans la communication publique, le Service d'information du gouvernement voit ses crédits sensiblement rabotés.
La Direction interministérielle à l'encadrement supérieur a engagé pour 901 620 euros de dépenses en prestations de conseil pendant l'année 2023. Placée sous l'autorité de Matignon, elle a fait appel à des cabinets RH pour concevoir des bilans individuels des cadres dirigeants de l'État, un point sensible de la réforme des carrières de la haute fonction publique.
Les services du premier ministre ont revu à la baisse leur budget pour 2025. Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), le Secrétariat général du gouvernement et le SIG supporteront une large partie des économies.
Alerte publiée le 27/02/24 à 12 h 55 – L'actuelle directrice générale des douanes fait figure de favorite pour succéder à Émilie Piette à la tête de la stratégique Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État (Diese), chargée d'accompagner la réforme de la haute fonction publique.