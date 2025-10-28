Votre compte a bien été créé.
Cabinets de conseil : la direction de la haute fonction publique peine à freiner ses dépenses

La dirigeante de la Diese, Isabelle Braun-Lemaire.
La dirigeante de la Diese, Isabelle Braun-Lemaire. © Vincent Isore/IP3 Press/MaxPPP
Si le recours par l'État aux cabinets de conseil a fortement reculé depuis l'affaire McKinsey, certains ministères et les services du premier ministre continuent toutefois de solliciter les conseils du privé davantage que d'autres entités. C'est le cas de la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État (Diese), dont les dépenses en la matière ont encore augmenté en 2024. [...]
Pour évaluer ses hauts fonctionnaires, l'État double ses dépenses auprès des cabinets RH

La Direction interministérielle à l'encadrement supérieur a engagé pour 901 620 euros de dépenses en prestations de conseil pendant l'année 2023. Placée sous l'autorité de Matignon, elle a fait appel à des cabinets RH pour concevoir des bilans individuels des cadres dirigeants de l'État, un point sensible de la réforme des carrières de la haute fonction publique.

L'hôtel de Matignon.

