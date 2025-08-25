Beauvau choisit Docaposte pour ses élections syndicales

Le casse-tête de Beauvau pour les municipales et les sénatoriales de 2032
Censé se dérouler en mars 2032, le renouvellement des conseils municipaux devra très probablement être repoussé afin de ne pas parasiter l'élection présidentielle.
Retrouvez cet article dans :
Censé se dérouler en mars 2032, le renouvellement des conseils municipaux devra très probablement être repoussé afin de ne pas parasiter l'élection présidentielle.
Les inspections de la justice, de l'administration et de la police nationale s'associeront en 2026 pour évaluer la réforme explosive de la police judiciaire, en vigueur depuis début 2024. La nouvelle organisation reste très critiquée du fait d'un risque de perte de compétences en matière d'enquêtes.
Après des irrégularités constatées lors des derniers scrutins, le ministère de l'intérieur est monté en puissance pour préserver la sincérité du vote. De nouvelles pistes sont explorées à l'approche des élections syndicales de 2026.
Enlisé depuis plus de deux ans, l'organe de déontologie du ministère de l'intérieur devrait être mis sur les rails dans les semaines qui viennent. Le nouveau secrétaire général de la Place Beauvau, Hugues Moutouh, est en train de constituer la liste de ses membres.