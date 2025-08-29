00 jours
Mouvement
DGA : Erwan Conan fléché vers la représentation permanente de la France à Bruxelles

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Le siège de l'OTAN, à Bruxelles.
Le siège de l'OTAN, à Bruxelles. © Nicolas Tucat/AFP
Paris fait monter en puissance son dispositif "armement" à Bruxelles, avec bientôt deux ingénieurs généraux pour couvrir l'Union européenne et l'OTAN. La DGA doit répondre à la multiplication des programmes de défense européens, ainsi qu'aux nouvelles ambitions françaises dans l'Alliance. [...]
Lecture 2 minutes Matthieu Fauroux

Exécutif, Défense et Aéronautique
Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]

