Mouvement
OTAN : le Canadien Greg Ivey va devenir directeur de l'armement

OTAN : les grandes manœuvres au sommet de l'Alliance

De Paris au siège de l'OTAN à Bruxelles, en passant par ses commandements militaires et Washington, La Lettre raconte la bataille d'influence que mènent la France et ses alliés pour peser au sommet de l'Alliance atlantique. Car, si Donald Trump a officiellement annoncé une réduction des troupes américaines stationnées en Europe, son administration entend bien garder la main sur son plus puissant vecteur d'exportation de matériels militaires. Les grandes manœuvres s'intensifient donc sur le Vieux Continent pour maintenir les débouchés commerciaux des fournisseurs d'armes made in USA, tandis que la France défend son principe d'autonomie stratégique, dans le sillage de ses industriels. [...]
Très convoité par la France, le poste de directeur armement et programmes capacitaires majeurs de l'OTAN sera finalement confié à l'officier canadien Greg Ivey. [...]

Retrouvez cet article dans :

Exécutif, Défense et Aéronautique
