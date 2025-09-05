L'Événement
Le virage offensif de Jean-Noël Barrot pour contrer la désinformation russe
Retrouvez cet article dans :
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiquesDes lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 10j et 9h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025
Créez des veilles depuis cet article
-
Agence France-Presse organisation
-
Assemblée nationale organisation
-
Direction générale de la sécurité extérieure organisation
-
Donald Trump personnalité
-
Emmanuel Macron personnalité
-
France 24 organisation
-
France Médias Monde organisation
-
François Bayrou personnalité
-
Instagram organisation
-
Jean-Noël Barrot personnalité
-
TikTok organisation
-
YouTube organisation
-
Direction de la communication et de la presse
-
RFI