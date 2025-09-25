Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Avoirs russes gelés : Nathalie Loiseau pousse pour un prêt à l'Ukraine

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
Nathalie Loiseau, le 23 septembre 2025, lors de la présentation des candidats pour le prix Sakharov.
Nathalie Loiseau, le 23 septembre 2025, lors de la présentation des candidats pour le prix Sakharov. © Laurie Dieffembacq/European Union 2025 - Source : EP
Avec un groupe d'experts, l'eurodéputée macroniste veut persuader Ursula von der Leyen de débloquer un prêt au profit de Kiev, sans attendre le dégel des 235 milliards d'euros d'avoirs russes immobilisés en Europe. [...]
Lecture 2 minutes Matthieu Fauroux, Elsa Trujillo
Découvrez cet article dans notre feuilleton
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Le "Forum Kalinowski" derrière la lettre des cinq députés à Lecornu sur l'Ukraine

La missive de cinq parlementaires réclamant le 29 novembre l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine a été encouragée par ce réseau informel animé par Frédéric Petit (Modem). Le député de la 7e circonscription des Français de l'étranger couvrant l'est de l'Europe a mis à profit ses contacts dans les capitales européennes et se montre très actif pour renforcer le soutien de Bruxelles à l'Ukraine.

LogoAbonné Parlement 04.12.2024
Frédéric Petit à l'Assemblée nationale, le 9 novembre 2021.

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Politique 
  3.  Exécutif 
  4.  Avoirs russes gelés : Nathalie Loiseau pousse pour un prêt à l'Ukraine 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !