Avoirs russes gelés : Nathalie Loiseau pousse pour un prêt à l'Ukraine
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiquesDes lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
