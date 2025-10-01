L'Inspection générale de la justice branchée par le recours à l'IA

Alors que le budget de la justice devrait être abondé de 200 millions d'euros en 2026, la Chancellerie recherche tout de même des recettes nouvelles. Le droit de timbre, une contribution financière pour démarrer une affaire en justice, pourrait être réintroduit.
Alerte publiée le 09/05/25 à 14 h 28 - La Lettre s'est procuré un rapport de l'IGJ mettant en cause la magistrate Karine Gonnet pour son utilisation du budget du Conseil départemental d'accès au droit de Martinique, qu'elle a présidé entre 2021 et fin 2024.
Alors que le président du tribunal judiciaire de Paris depuis 2019, Stéphane Noël, a tiré sa révérence le 5 mars, sa succession suscite les convoitises de deux magistrats franciliens.
La Cour de cassation, qui gère la base Judilibre, ne compte ouvrir l'accès aux décisions des tribunaux de commerce que fin mars, soit trois mois après la date prévue. Une échéance qu'attendent les start-ups juridiques.
Lancée en février, l'agence de l'IA de défense du ministère des armées vient d'embaucher un chercheur du CNRS spécialiste des supercalculateurs, Michaël Krajecki. Cette structure, qui comptera une centaine d'employés d'ici à la fin de l'année, finalise sa dernière cohorte de recrutements.
Le magistrat Haffide Boulakras quitte la Place Vendôme pour devenir l'une des têtes de pont de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), en tant que directeur adjoint.