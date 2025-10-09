Les angles morts des chiffres de la Place Vendôme ciblés par le Sénat

L'Inspection générale de la justice branchée par le recours à l'IA
Le corps d'inspection des magistrats cherche des applications pour accélérer la prise de décision ou faciliter le règlement des litiges.
La secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais, s'apprête à accueillir sa nouvelle conseillère juridique, qui doit rejoindre début octobre les équipes de l'organisme rattaché à Matignon.
Dans un rapport paru en juillet, la mission d'information sur les cours criminelles départementales de l'Assemblée nationale s'est penchée sur la gestion des magistrats vacataires par le ministère de la justice.
Depuis juin, le recours à des vacataires a été fortement réduit dans certaines juridictions, comme les neuf tribunaux dépendant de la cour d'appel de Paris. Le ministère de la justice souffle le chaud et le froid pour réaliser des économies.
Le possible remplacement de la directrice des affaires criminelles et des grâces, Laureline Peyrefitte, par Pascal Prache libérerait le poste de directeur des services judiciaires. En moins d'un an, Gérald Darmanin aura effectué toute une série de nominations sensibles au ministère de la justice.
Alors que le budget de la justice devrait être abondé de 200 millions d'euros en 2026, la Chancellerie recherche tout de même des recettes nouvelles. Le droit de timbre, une contribution financière pour démarrer une affaire en justice, pourrait être réintroduit.
Alors que la Place Vendôme planche sur sa "révolution pénale", Matignon l'a devancée en lançant l'examen d'une proposition de loi sur les courtes peines. La Chancellerie a été mise devant le fait accompli.