Olivier Béatrix veut faire son retour à la CRE en tant que commissaire

Actuellement conseiller régional du Centre-Val de Loire délégué à la réindustrialisation et maire d’une petite commune du Cher, Olivier Béatrix est candidat à un poste de commissaire à la Commission de régulation de l’énergie. [...]
