Olivier Béatrix veut faire son retour à la CRE en tant que commissaire
Les autorités indépendantes dans la tourmente politiqueCiblées à droite par Laurent Wauquiez, le Rassemblement national et les médias détenus par Vincent Bolloré, les autorités indépendantes sont accusées de court-circuiter les politiques et de favoriser les pantouflages. Mais de l'Arcom à l'Autorité des marchés financiers (AMF), en passant par la CNIL et l'Autorité de la concurrence, ces instances chargées de faire respecter l'autorité de l'État en toute indépendance du gouvernement, jouent un rôle de plus en plus en structurant dans la vie économique et affirment la légitimité de leurs pouvoirs de régulation. [...]
Commission de régulation de l'énergie organisation
Emmanuelle Wargon personnalité
Laurent Wauquiez personnalité
Les Républicains organisation
Parti radical organisation
Sénat organisation
Union européenne organisation
Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie
Andry Rajoelina
Domaine national de Chambord
GrDF
Ivan Faucheux
Lova Rinel Rajaoarinelina
Olivier Béatrix
Teréga
Valérie Plagnol