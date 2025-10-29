Votre compte a bien été créé.
La ministre de la mer se trouve une doublure au Yacht club de France

Entrée au gouvernement Lecornu le 12 octobre, la ministre de la mer, Catherine Chabaud, conservera par procuration la barre du très select Yacht club de France. [...]

