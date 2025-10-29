La ministre de la mer se trouve une doublure au Yacht club de France

Promue par Sébastien Lecornu au ministère de la mer et de la pêche, la navigatrice fait tout pour conserver la prestigieuse présidence du Yacht club de France. Au vu de possibles conflits d'intérêts à venir, les équipes de la ministre organisent son déport du secteur de la plaisance et des loisirs nautiques.
Dans le projet de loi de finances pour 2026, le gouvernement propose d'augmenter les crédits de plusieurs autorités indépendantes. Seule la HATPV voit son enveloppe significativement rabotée. Ces préconisations devront néanmoins passer le filtre d'un parlement instable et vindicatif envers ces organisations administratives.
Le déport du ministre de l'économie, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, fait figure de casse-tête inédit pour le gouvernement. Le SGG a déposé un recours mi-juillet devant le Conseil d'État pour contester un avis de la HATVP et repréciser le champ d'action du locataire de Bercy.