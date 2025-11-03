L'Événement
Les petites concessions de Rachida Dati pour sauver le grand accord entre Riyad et Pompidou
De l'Unesco à Riyad 2030, les coulisses de la diplomatie culturelleDu Louvre Abu Dhabi au site d'AlUla en Arabie saoudite, en passant par l'Expo 2030 à Riyad, l'Élysée est en première ligne sur la diplomatie muséale et patrimoniale. Son lot de grands partenariats pour les industries du luxe ou du tourisme, de contrats d'infrastructures et de mécénats négociés pour les musées français, mobilise également le Quai d'Orsay et la Rue de Valois. Face aux États-Unis et à la Chine, la France entend encore garder un maximum de leviers pour cultiver ce soft power, tout en conservant son rang au sein de l'Unesco après les deux mandats d'Audrey Azoulay (2017-2025). La Lettre enquête sur les dessous de cette diplomatie aux frontières de la culture et du business. [...]
