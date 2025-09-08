00 jours
00 heures
00 mins
00 secs
Offre spéciale : -15%-15% sur votre abonnement annuel
Découvrir nos offres
Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Un club de dirigeants du Sud monte à Paris

Le président de la région Sud, Renaud Muselier (à gauche), en compagnie du délégué général du Cercle des dirigeants, Didier Davitian.
Le président de la région Sud, Renaud Muselier (à gauche), en compagnie du délégué général du Cercle des dirigeants, Didier Davitian. © Cercle des dirigeants/LinkedIn
Ce club réunissant les directeurs régionaux de grandes entreprises s'apprête à s'implanter dans la capitale. Avec la même recette qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur : des rencontres récurrentes avec des décideurs locaux et nationaux en vue de préparer les municipales et la présidentielle. [...]
Lecture 2 minutes Simon Prigent

Retrouvez cet article dans :

Lobbying

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 10j et 9h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 10j et 9h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Politique 
  3.  Lobbying 
  4.  Un club de dirigeants du Sud monte à Paris 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !