Le lobbyiste Fred Guillo prépare un "B Smart" des affaires publiques

Iliad recrute au BCG une ex-communicante des armées
L'opérateur télécoms Iliad a débauché au Boston Consulting Group sa future responsable de la communication externe.
