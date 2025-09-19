Votre compte a bien été créé.
Amazon Web Services convie des parlementaires autour du Cloud Act

Le député Philippe Latombe.
Le député Philippe Latombe.
La filiale cloud du géant dirigé par Jeff Bezos a dépêché à Paris l'ex-procureure américaine Anitha Ibrahim, devenue sa lobbyiste en chef en matière de vie privée. Plusieurs parlementaires et experts des lois extraterritoriales américaines ont été invités à déjeuner avec elle dans un hôtel particulier. [...]
Elsa Trujillo

