Entourages
Les cercles concentriques de Cédric Lewandowski au CDSE

Cédric Lewandowski, à Paris, le 5 septembre 2019.
Cédric Lewandowski, à Paris, le 5 septembre 2019. © Stéphane Lagoutte/Challenges/REA
Sous la direction de Cédric Lewandowski, le Cercle des directions de la sécurité des entreprises poursuit sa montée en puissance. En plus des questions d'influence qui l'animent, le club s'affirme désormais comme un acteur incontournable du monde de la sécurité corporate. [...]
Davide Basso

