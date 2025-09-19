Les cercles concentriques de Cédric Lewandowski au CDSE

Un e-mail vous est envoyé lorsqu’un article correspondant à vos centres d’intérêt est publié sur l’un des sites d’Indigo Publications. Ce service est entièrement gratuit et sans obligation d’achat.

Vous pouvez créer vos veilles par e-mail de 3 manières différentes :

A partir d'un article cliquez sur le mot-clé dans la liste proposée

Depuis la page "Recherche" cliquez sur “Je crée une veille” une fois votre recherche effectuée

Dans votre espace "Mon compte" définissez vous-même les mots-clés et les pays qui vous intéressent.

N’hésitez pas à créer plusieurs veilles en fonction de vos centres d’intérêt : plus les critères seront définis, plus les résultats seront précis. Vous pouvez les modifier ou supprimer depuis votre espace "Mon Compte".