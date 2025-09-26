Le loupé de Comfluence sur son contrat de lobbying avec l'Ordre des pharmaciens

Le lobbyiste Fred Guillo prépare un "B Smart" des affaires publiques
Cet ancien d'Interel passé par Comfluence a baptisé son podcast vidéo Pitch AP.
Cet ancien d'Interel passé par Comfluence a baptisé son podcast vidéo Pitch AP.
L'association Brasseurs de France et la Fédération française des spiritueux ont profité du Salon de l'agriculture pour nouer de précieux contacts avec des assistants parlementaires de tous bords, en leur organisant des apéritifs sur mesure.
Après avoir mis en place un département de conseil stratégique au sein de l'agence Comfluence, qu'il avait intégrée en octobre 2017, Timothée Gaget, ex-directeur conseil chez Havas Paris, a décidé de voler de ses propres ailes.
La communication judiciaire, déclinaison de la com' de crise, a de beaux jours devant elle. Si l'on en croit Vae [...]