Entourages
Thierry Jadot et Albin Serviant structurent Pigments Project, leur do-tank LGBT friendly et non-LFI

Thierry Jadot et Albin Serviant.
Thierry Jadot et Albin Serviant. © Nasser Berzane/Abaca Press/Alamy//RGA/RE
Le communicant Thierry Jadot et le propriétaire de Têtu Albin Serviant coalisent des dizaines de personnalités libérales pour porter la cause homosexuelle. Ils entendent prendre à contre-pied le positionnement de l'Inter-LGBT, plus à gauche et focalisée sur Gaza. [...]
Lecture 3 minutes Daniel Bernard

