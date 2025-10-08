Votre compte a bien été créé.
Entourages
Face aux boomers du Siècle, d'éternels trentenaires perpétuent les Dîners du Millénaire

Quelques membres du club des Dîners du Millénaire, Alexandre Chertok, Clément Menet, Marie Visot, Sophie Vermeille, Roxane Planas et Grégory Edberg.
Quelques membres du club des Dîners du Millénaire, Alexandre Chertok, Clément Menet, Marie Visot, Sophie Vermeille, Roxane Planas et Grégory Edberg. © Montage Indigo Publications - Alexandre Chertok/LinkedIn//Clément Menet/Faccebook//Eliot Blondet/Abaca/Reuters//Sophie Vermeille/LinkedIn//Roxane Planas/LinkedIn//Grégory Edberg/LinkedIn//Restaurant Le Petit Célestin
Chaque mois, depuis douze ans, un réseau de banquiers, avocats, communicants et hauts fonctionnaires lèvent le coude dans des restaurants parisiens. Les membres des Dîners du Millénaire se réjouissent d'avoir grandi ensemble, même si l'élection du jeune Emmanuel Macron ne les a pas propulsés au sommet. [...]
Lecture 6 minutes Daniel Bernard

