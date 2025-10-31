Votre compte a bien été créé.
Entourages
Les Panthères roses, le club qui joue la convergence des chapelles libérales

Erwan Le Noan, Valérie Petit et Maxime Sbaihi.
Erwan Le Noan, Valérie Petit et Maxime Sbaihi. © Alexis Christiaen/La Voix du Nord/PhotoPQR/MaxPPP//Erwan Le Noan/X//Maxime Sbaihi//Logo Les Panthères roses/iStock
Le cercle agrège politiques, chercheurs en économie et influents communicants pour créer des passerelles entre les différentes sensibilités libérales. Cofondé, entre autres, par l'ex-députée Valérie Petit et l'essayiste Erwan Le Noan, le club entend amplifier la voix du libéralisme en France. [...]
Lecture 4 minutes Davide Basso, Elsa Trujillo

