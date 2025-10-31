Les Panthères roses, le club qui joue la convergence des chapelles libérales

L'agence de relations publiques Jin d'Édouard Fillias a mandaté la banque d'affaires Effective Capital pour trouver le ou les bons partenaires qui lui permettront de structurer une offre adaptée à l'ère de l'intelligence artificielle.
Chaque mois, depuis douze ans, un réseau de banquiers, avocats, communicants et hauts fonctionnaires lèvent le coude dans des restaurants parisiens. Les membres des Dîners du Millénaire se réjouissent d'avoir grandi ensemble, même si l'élection du jeune Emmanuel Macron ne les a pas propulsés au sommet.
Sous la direction de Cédric Lewandowski, le Cercle des directions de la sécurité des entreprises poursuit sa montée en puissance. En plus des questions d'influence qui l'animent, le club s'affirme désormais comme un acteur incontournable du monde de la sécurité corporate.
Un an après l'élection de l'économiste libertarien porté au pouvoir par un courant catholique, plusieurs réseaux cherchent à diffuser clandestinement son message en France. Quelques financiers et entrepreneurs, comme Grégoire Lucas de Tikehau Capital ou Cédric Dubourdieu de BC Partners, travaillent au lancement d'un média antifiscaliste.
Le président de l'Institut Montaigne, Henri de Castries, et la directrice générale, Marie-Pierre de Bailliencourt, ont montré la porte à leur directeur des études, Maxime Sbaihi. L'activiste libéral s'en va sans être parvenu à restaurer l'influence du think-tank.