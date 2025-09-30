Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Chine-Tibet : le ministère de la culture va inclure la question de l'ingérence dans sa charte éthique

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]
Le Musée Guimet, à Paris, en 2024.
Le Musée Guimet, à Paris, en 2024. © Saskia Brouns/Alamy
Mis en cause par plusieurs associations pro-Tibet, le Musée du Quai Branly et le Musée Guimet justifient leur ligne de conduite face aux pressions politiques de Pékin. La Rue de Valois prépare un vade-mecum à destination des conservateurs. [...]
Lecture 3 minutes Daniel Bernard
Découvrez cet article dans notre feuilleton
Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Ingérence étrangère : opérations d'influence et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou et Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et Parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, plusieurs commissions parlementaires ont tenté d'établir des parades contre les interférences des puissances étrangères. Alors qu'au Parlement européen, la commission de Nathalie Loiseau cherche à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, l'irruption revendiquée d'Elon Musk dans les processus électoraux en Europe et l'intensification des opérations clandestines de l'Azerbaïdjan et la Russie, contraignent le Quai d'Orsay à revoir sa stratégie et à chercher d'autres réponses. [...]

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Politique 
  3.  Opérateurs de l’Etat 
  4.  Chine-Tibet : le ministère de la culture va inclure la question de l'ingérence dans sa charte éthique 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !