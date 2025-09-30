Chine-Tibet : le ministère de la culture va inclure la question de l'ingérence dans sa charte éthique

Avant de rejoindre la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté, le corapporteur de la loi narcotrafic a organisé une réception au Sénat, réunissant un parterre de personnalités hétéroclites.
Une disposition du texte promulgué en juillet 2024 concerne les États qui agissent en France sous couvert de diffusion d'une langue étrangère et de promotion des échanges culturels. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est sans nouvelle du décret d'application.
En guerre technologique avec la Chine, les États-Unis ont exprimé leurs réticences à la présence chinoise lors du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, prévu à Paris en février 2025. Si la communication de l'Élysée dément l'existence de pressions exercées par Washington, les organisateurs sont pourtant à la manœuvre pour ménager les deux camps.