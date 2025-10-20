Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

L'Anssi relance son laboratoire sur la cybersécurité de l'IA

Vincent Strubel, directeur général de l'Anssi, le 31 janvier 2025, à l'occasion de la création de l'Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle (INESIA).
Vincent Strubel, directeur général de l'Anssi, le 31 janvier 2025, à l'occasion de la création de l'Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle (INESIA). © Vincent Isore/IP3 PRESS/MaxPPP
L'agence dirigée par Vincent Strubel se prépare à déployer un laboratoire de recherche consacré à la sécurité des IA. [...]
Lecture 2 minutes Gabriel Thierry

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Politique 
  3.  Opérateurs de l’Etat 
  4.  L'Anssi relance son laboratoire sur la cybersécurité de l'IA 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !