La CRE anticipe ses futures obligations en matière de cybersécurité

L'Anssi relance son laboratoire sur la cybersécurité de l'IA
L'agence dirigée par Vincent Strubel se prépare à déployer un laboratoire de recherche consacré à la sécurité des IA.
Actuellement conseiller régional du Centre-Val de Loire délégué à la réindustrialisation et maire d’une petite commune du Cher, Olivier Béatrix est candidat à un poste de commissaire à la Commission de régulation de l’énergie.
Alors que l'extension des missions de la Commission de régulation de l'énergie, sans moyens supplémentaires, éprouve les équipes, des tensions managériales apparaissent au sommet de l'organigramme. Sa présidente, Emmanuelle Wargon, doit par ailleurs composer avec le remplacement à venir de deux de ses commissaires, dans un contexte politique incertain.
Le patron du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (Sisse), Joffrey Célestin-Urbain, a été élu ce lundi président du Campus Cyber et succède à Michel Van den Berghe.