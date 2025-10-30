Votre compte a bien été créé.
La CRE anticipe ses futures obligations en matière de cybersécurité

Logo et page du site de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en 2022.
Logo et page du site de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en 2022. © imagebroker/imageBrocker/Timon Schneider/Newscom/MaxPPP
Comme en 2024 et 2025, la Commission de régulation de l'énergie va engager plusieurs centaines de milliers d'euros en 2026 pour renforcer sa cybersécurité. Elle devance ainsi les obligations de la directive NIS 2 imposant un renforcement du bouclier cyber européen, toujours pas transposée en droit français. [...]
Simon Prigent

