Deux députés prennent le contre-pied de la Place Vendôme sur les magistrats vacataires

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Place Vendôme : l'épreuve du feu de Gérald Darmanin avant 2027

Place Vendôme : l'épreuve du feu de Gérald Darmanin avant 2027

Pour construire sa stature de présidentiable, Gérald Darmanin s'est résolu à accepter la Place Vendôme après avoir fait campagne pour le Quai d'Orsay. En occupant le terrain de la lutte contre le narcotrafic et en orchestrant la montée en puissance de l'administration pénitentiaire, le nouveau garde des Sceaux entend faire fructifier son capital acquis comme "premier flic de France", à l'autre bout de la chaîne pénale. Il devra toutefois ménager l'institution judiciaire, toujours soucieuse de son indépendance, et se battre pour concrétiser la trajectoire budgétaire de la loi de programmation 2023-2027, régulièrement remise en cause. Resté loyal à Emmanuel Macron, le nouveau ministre de la justice devra également esquiver les coups de la droite de l'échiquier politique et médiatique ciblant la magistrature. [...]
Dans un rapport paru en juillet, la mission d'information sur les cours criminelles départementales de l'Assemblée nationale s'est penchée sur la gestion des magistrats vacataires par le ministère de la justice. [...]
Lecture 2 minutes
Découvrez cet article dans notre feuilleton
Place Vendôme : l'épreuve du feu de Gérald Darmanin avant 2027

Place Vendôme : l'épreuve du feu de Gérald Darmanin avant 2027

Pour construire sa stature de présidentiable, Gérald Darmanin s'est résolu à accepter la Place Vendôme après avoir fait campagne pour le Quai d'Orsay. En occupant le terrain de la lutte contre le narcotrafic et en orchestrant la montée en puissance de l'administration pénitentiaire, le nouveau garde des Sceaux entend faire fructifier son capital acquis comme "premier flic de France", à l'autre bout de la chaîne pénale. Il devra toutefois ménager l'institution judiciaire, toujours soucieuse de son indépendance, et se battre pour concrétiser la trajectoire budgétaire de la loi de programmation 2023-2027, régulièrement remise en cause. Resté loyal à Emmanuel Macron, le nouveau ministre de la justice devra également esquiver les coups de la droite de l'échiquier politique et médiatique ciblant la magistrature. [...]

Créez des veilles depuis cet article

