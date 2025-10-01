L'Arcom et la CNIL se partagent le contrôle de la publicité politique
Les autorités indépendantes dans la tourmente politiqueCiblées à droite par Laurent Wauquiez, le Rassemblement national et les médias détenus par Vincent Bolloré, les autorités indépendantes sont accusées de court-circuiter les politiques et de favoriser les pantouflages. Mais de l'Arcom à l'Autorité des marchés financiers (AMF), en passant par la CNIL et l'Autorité de la concurrence, ces instances chargées de faire respecter l'autorité de l'État en toute indépendance du gouvernement, jouent un rôle de plus en plus en structurant dans la vie économique et affirment la légitimité de leurs pouvoirs de régulation. [...]
-
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique organisation
-
Commission nationale de l'informatique et des libertés organisation
-
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques organisation
-
François Bayrou personnalité
-
Sébastien Lecornu personnalité
-
Union européenne organisation