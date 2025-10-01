Votre compte a bien été créé.
L'Arcom et la CNIL se partagent le contrôle de la publicité politique

Vue du siège de l'Arcom, à Paris, le 19 septembre 2025.
Vue du siège de l'Arcom, à Paris, le 19 septembre 2025. © Thibaud Moritz/AFP
À cinq mois des municipales, La Lettre a pu consulter le pré-projet de loi proposé par le gouvernement démissionnaire sur le contrôle de la publicité politique. Le texte départage les compétences entre l'Arcom et la CNIL. [...]
Lecture 2 minutes Pierre Januel

