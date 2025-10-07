Votre compte a bien été créé.
Programme EDIP : les Français tracent leurs lignes rouges avant les dernières négos

Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Les eurodéputés François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, et le représentant permanent de la France auprès de l'UE, Philippe Léglise-Costa.
Les eurodéputés François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, et le représentant permanent de la France auprès de l'UE, Philippe Léglise-Costa.
Le programme européen pour l'industrie de défense (EDIP) sera discuté en trilogue cet après-midi. De concert avec Paris, les eurodéputés François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann poussent pour une hausse de ces financements et le maintien de critères stricts en faveur des industriels du Vieux Continent. [...]
Lecture 2 minutes Matthieu Fauroux, Elsa Trujillo
