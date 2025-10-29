Votre compte a bien été créé.
La Poste : les voix manquantes de Marie-Ange Debon en Macronie

Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. © Éric Tschaen/REA
Lors de l'audition de l'ex-patronne de Keolis à l'Assemblée nationale, les députés macronistes se sont affranchis de la consigne d'un vote favorable. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés contre la nomination de Marie-Ange Debon ou se sont abstenus, manifestant leurs inquiétudes sur l'accord entre La Poste et le chinois Temu dans la distribution de colis. [...]
Lecture 3 minutes Matthieu Protard

