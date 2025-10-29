La Poste : les voix manquantes de Marie-Ange Debon en Macronie

Lors de la réunion du conseil d'administration, mercredi matin, la nouvelle tête du groupe postal a tenu un discours volontairement rassembleur. L'ex-patronne de Keolis assure vouloir travailler avec tous les dirigeants actuels de La Poste et de ses filiales.
Proposée par Emmanuel Macron pour succéder à Philippe Wahl, l'ex-patronne de Keolis répondra aux questions des sénateurs et des députés le 21 octobre. Le déplafonnement des salaires à La Banque postale et chez CNP Assurances sera au cœur des débats.
Candidat à la succession de Philippe Wahl, Stéphane Dedeyan souhaiterait conserver sa rémunération actuelle. Mais, bonus inclus, le patron de La Banque postale touche près du double du salaire du PDG de La Poste. Les deux actionnaires, l'Agence des participations de l'État et la Caisse des dépôts, restent fermes sur le maintien d'un plafond à 450 000 €.