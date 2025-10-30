Les armées prêtes à lâcher des nouveaux budgets autonomes à leurs régiments

Club Radar, le cercle d'anticipation des armées suivi par Ludovic Chaker
Les armées font le pari d'ouvrir leur réflexion sur la défense de demain aux industriels et à la société civile.
Les armées font le pari d'ouvrir leur réflexion sur la défense de demain aux industriels et à la société civile.
Bercy et la Direction générale de l'armement exigent des géants du secteur qu'ils compressent les coûts et limitent leurs profits sur les contrats des programmes français. D'Airbus à Naval Group en passant par MBDA, les représentants des grands industriels aiguisent leurs arguments pour éviter un gros coup de rabot sur leurs très secrètes marges.
Alerte publiée le 23/07/25 à 14 h 52 - Le départ de Thierry Burkhard ouvre la voie à un jeu de chaises musicales qui concerne 36 généraux et amiraux. L'actuel major général des armées est pressenti pour devenir chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron.
Le député Jérôme Guedj, qui a laissé entrevoir ses ambitions pour 2027, sera auditeur de la session 2025-2026 de l'IHEDN. Sur fond de conflit en Ukraine et de bascule vers l'économie de guerre, l'outil d'influence des armées a attiré des profils plus éclectiques, aux côtés des traditionnels cadres des industriels de l'armement.