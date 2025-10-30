Votre compte a bien été créé.
Les armées prêtes à lâcher des nouveaux budgets autonomes à leurs régiments

Damien Girard, député du groupe Écologiste et Social, dans l'hémicycle en juin 2025 (à g.), et Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, le 4 septembre 2025 (à dr.).
Damien Girard, député du groupe Écologiste et Social, dans l'hémicycle en juin 2025 (à g.), et Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, le 4 septembre 2025 (à dr.). © Bastien Ohier/Hans Lucas/Hans Lucas via AFP//Sarah Meyssonnier/Reuters
Trois élus de la commission défense de l'Assemblée nationale poussent pour doter les régiments d'une enveloppe particulière leur permettant de réaliser directement leurs achats. Destinée à assouplir les procédures d'acquisitions, la mesure chiffrée à 100 millions d'euros est soutenue par Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, et par les industriels de l'armement. [...]
Lecture 2 minutes Matthieu Fauroux

