L'Événement
Rachida Dati choisit son GPS électoral pour la conquête de Paris
Ciblage électoral : les dessous du marketing politiqueAprès le scandale Cambridge Analytica qui a dévoilé le pouvoir décisif du ciblage politique, l'exploitation des datas des électeurs nourrit une influente industrie du marketing politique en France. Depuis l'irruption des data-scientists dans l'entourage des candidats, La Lettre enquête au jour le jour sur l'émergence de ce big data électoral hexagonal. De Hatis à Spallian, en passant par Quorum et Poligma, logiciels et algorithmes électoraux pourraient bien faire basculer les prochains scrutins. [...]
