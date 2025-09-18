Votre compte a bien été créé.
L'Événement
Rachida Dati choisit son GPS électoral pour la conquête de Paris

Rachida Dati, au ministère de la culture, à Paris, le 26 août 2025.
Rachida Dati, au ministère de la culture, à Paris, le 26 août 2025. © Teresa Suarez/EPA/MaxPPP
La future candidate à la Mairie de Paris a opté pour l'outil de gestion des data électorales Qomon. Elle a précédemment activé sa campagne numérique avec Auréstrat, un autre prestataire qui a lancé une pétition contre les salles de shoots. [...]
Lecture 3 minutes Davide Basso, Daniel Bernard, Octave Bonnaud

