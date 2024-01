Feuilleton

Atos : pendant la cession à Kretinsky, les défis du tandem Mustier-Collet-Billon

Sous la pression des actionnaires et de l'État, le PDG d'Atos Bertrand Meunier a été sèchement remercié par le conseil d'administration mi-octobre 2023 au profit d'un duo formé par le financier Jean-Pierre Mustier et l'ingénieur de l'armement Laurent Collet-Billon. Pour des raisons de souveraineté, la vente de l'activité infogérance et services digitaux - représentant 50 % du chiffre d'affaires du groupe - au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, tout comme sa présence au capital d'Eviden, suscitent l'opposition de nombreux parlementaires et de plusieurs hommes d'affaires portant des offres alternatives.

Dans cette bataille d'influence mobilisant investisseurs et conseillers de l'ombre autour de Bercy, des armées et même de l'Élysée, le tandem devra composer avec la montée en puissance de David Layani, PDG de OnePoint, l'activisme des petits actionnaires de l'Union des actionnaires d'Atos constructifs (Udaac) et du fonds CIAM. Et sera vite confronté à la santé économique chancelante d'un groupe qui a trop souvent sacrifié ses marges pour emporter toujours plus de contrats.