Corruption à l'OTAN : la face cachée des méga-contrats de munitions et de carburant
Notre enquête en trois volets "Corruption à l'OTAN". © Montage Indigo Publications/Marine Le Bris - Lenin Nolly/NurPhoto/AFP//Operation 2021/Alamy//John Thys/AFP//Simon Wohlfahrt/AFP//Tolga Tezcan/iStock

Feuilleton
Corruption à l'OTAN : la face cachée des méga-contrats de munitions et de carburant

De Lugano au Luxembourg, en passant par Bruxelles, Francfort et Washington, notre enquête en trois épisodes révèle le rôle trouble de plusieurs anciens militaires de l'OTAN reconvertis en consultants. En partenariat avec les journaux belges Le Soir, Knack et le site d'info néerlandais Follow The Money, La Lettre lève le voile sur un système de commissions occultes en lien avec l'attribution par l'OTAN de plusieurs méga-contrats à plus de 100 millions de dollars.

Enquête
Corruption at NATO: cash-stuffed envelopes for fuel contracts (2/3)

La Lettre and its partners have revealed criminal networks targeting contracts awarded by NATO Support and Procurement Agency, the NSPA. The bosses of a Greek marine fuel supplier gave cash-stuffed envelopes to a NATO employee in a bid to win a multi-million-euro contract.

Enquête
Kickbacks and collusion: inside NATO's rigged arms contracts (1/3)

La Lettre and its partners have been investigating the networks of former military personnel involved in contracts issued by NATO Support and Procurement Agency. Alliance employees and consultants are suspected of having received millions of euros in kickbacks on purchases of explosives and drones.

Enquête
Corruption à l'OTAN : des enveloppes de cash autour des contrats de carburant (2/3)

La Lettre et ses médias partenaires révèlent les manœuvres d'un fournisseur de carburant de l'OTAN auprès de son agence de soutien et d'acquisition, la NSPA. Les dirigeants d'une entreprise grecque ont livré des enveloppes de billets à un employé de l'Alliance pour remporter un marché à plusieurs millions d'euros.

Enquête
Corruption à l'OTAN : révélations sur les marchés truqués d'armement (1/3)

La Lettre et ses médias partenaires ont enquêté sur les réseaux d'anciens militaires à la manœuvre sur les contrats de l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA). Des employés de l'Alliance et des consultants sont suspectés d'avoir touché des millions d'euros de commissions sur des achats d'explosifs et de drones.

Notre enquête en trois volets 'Corruption à l'OTAN'.

Feuilleton
Corruption à l'OTAN : la face cachée des méga-contrats de munitions et de carburant

