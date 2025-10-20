Feuilleton
Corruption à l'OTAN : la face cachée des méga-contrats de munitions et de carburant
De Lugano au Luxembourg, en passant par Bruxelles, Francfort et Washington, notre enquête en trois épisodes révèle le rôle trouble de plusieurs anciens militaires de l'OTAN reconvertis en consultants. En partenariat avec les journaux belges Le Soir, Knack et le site d'info néerlandais Follow The Money, La Lettre lève le voile sur un système de commissions occultes en lien avec l'attribution par l'OTAN de plusieurs méga-contrats à plus de 100 millions de dollars.