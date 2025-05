Feuilleton

Dans le sillage du Monde, la périlleuse bataille de la presse pour la conquête d'abonnés numériques

Confrontés à l'essoufflement du papier, les éditeurs de presse actionnent leur lente bascule vers le numérique, dans un contexte de concurrence frontale et sous la pression des Gafam, qui imposent leurs règles du jeu. Dans le sillage du Monde, qui fait la course en tête avec 600 000 fidèles sur le web, huit titres, dont Le Figaro, Mediapart, Ouest-France, Le Parisien et Libération ont dépassé le cap des 100 000 abonnés. Bousculés par les nouveaux usages et le passage au web first, les newsmagazines redéfinissent également leur modèle économique et se repositionnent pour conserver leur valeur ajoutée dans cette bataille.